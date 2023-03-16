Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplanıyor.
Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.
Tokayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.