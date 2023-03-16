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    • Haberler
    • 16.03.2023 07:20
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    • 16.03.2023 13:32
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    Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplandı

    Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Türkiye'nin yardım çağrısına ilk koşanın Türk devletleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi.

    takvim.com.tr
    Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplandı

    Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.

    Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

    Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felakatinin ardından olağanüstü zirve dolayısıyla bir araya geldi. Zirvenin toplanması için çağrıda bulunan Aliyev'e teşekkür ediyorum.

    Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon insanımız etkilendi. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdik. Önümüzdek 1 yıl içinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah deprem bölgesini en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

    Aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasarlar oluştu. Biz de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası çağrıda bulunduk. Deprem sonrası yardıma koşan ilk Türk devletleri oldu.

    En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.

    AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç'te 20 Mart'ta uluslararası bağışlar düzenlenecek. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı iş birliklerimizi artırmamız aşikardır. Aralık ayında İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde Ankara'da Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.


    BAŞKAN ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

    Tokayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.

    Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

        Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV, ALİYEV VE CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

        Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

            Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

            Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündemindeki konular değerlendirildi.

            ANA GÜNDEM: TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ATILACAK ORTAK ADIMLAR
            Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Beştepe'de gerçekleşecek.

            Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.

            Türkiye'de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.

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