Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.

Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felakatinin ardından olağanüstü zirve dolayısıyla bir araya geldi. Zirvenin toplanması için çağrıda bulunan Aliyev'e teşekkür ediyorum.

Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon insanımız etkilendi. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdik. Önümüzdek 1 yıl içinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah deprem bölgesini en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

Aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasarlar oluştu. Biz de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası çağrıda bulunduk. Deprem sonrası yardıma koşan ilk Türk devletleri oldu.

En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.

AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç'te 20 Mart'ta uluslararası bağışlar düzenlenecek. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı iş birliklerimizi artırmamız aşikardır. Aralık ayında İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde Ankara'da Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.