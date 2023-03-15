TOGG tek şarjla kaç KM mesafe gider? TOGG evde şarj edilebilecek mi? Trugo şarj özellikleri! TOGG batarya şarj süresi ne kadar, kaç SAAT?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bu hafta içinde satışa çıkacağı duyuruldu. Peki, TOGG batarya şarj süresi ne kadar, kaç SAAT? TOGG tek şarjla kaç KM mesafe gider? TOGG evde şarj edilebilecek mi? Trugo şarj özellikleri!
TOGG ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?
- 300 ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacak modelin bataryaları ise hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.
- Togg modelleri sadece bir otomobil olmayacak, 4 tekerlekli bir akıllı cihaz olarak kullanılacak. Yazılımıyla öne çıkacak Togg'lar internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok önemli hizmeti kullanıcılarına sunacak.
- İnce LED far tasarımı günümüzde otomobillerin en sık kullandığı tasarım olarak öne çıkıyor. Bu far tasarımı, ön tampon üzerinde aşağı doğru dikey uzanan gündüz LED'leriyle birlikte otomobile güçlü, agresif bir karakter çiziyor.
- Siyah ve geniş ızgara üzerinde yer alan gri renkli lale motifleriyle Togg C-SUV Türk kültüründen de çizgiler taşıyor. Bu arada otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.
Togg'un şarj istasyonu Trugo! İlk etapta 400 lokasyonda 600 ünite şarj istasyonu kurulacak
Türkiye'nin otomobili için şarj istasyonları da hazır. İlk etapta 400 lokasyonda 600 ünite şarj istasyonu kurulacak. Trugo 25 dakikada araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edecek. Her 25 km'de en az bir istasyon düşecek şekilde kurulacak.
TRUGO ŞARJ İSTASYONLARI NERELERDE?
TOGG, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. Siro, ağustos ayında elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığı Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.
Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonun kurulması planlanıyor.