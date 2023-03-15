İlk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe günü yapılacak. İlk iftar İstanbul'da saat 19.25'te yapılacak. Peki, ilk sahur zaman? Hangi gün sahura kalkacağız? 2023 Diyanet ilk iftar ve ilk teravih ne zaman? İşte o soruların yanıtı
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı bilinen ve İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart tarihinde başlayacak.
2023 DİYANET İLK İFTAR VE İLK TERAVİH NE ZAMAN?
İlk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe günü yapılacak.
İlk iftar İstanbul'da saat 19.25'te yapılacak.
ORUÇUN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ İLE İLGİLİ AYETLER
Âyette orucun başlangıç ve bitiş vakti, mecazi bir anlatımla şöyle belirtilir: "...Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın..." (el-Bakara 2/187). İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı olmalı ve bu iş bilinçli olarak yapılmalıdır. Bu amaç ve bilinç, orucun Allah rızâsı için tutuluyor olmasıdır ki kısaca "niyet" tabiri ile anlatılır. Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman, meselâ imkân bulamadığı için veya perhiz, rejim, zindelik gibi başka amaçlar için bu üç şeyden (yeme, içme, cinsel ilişki) uzak durmak oruç olarak değer kazanmaz.