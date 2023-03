BİNALAR NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı, ağır hasarlı binalara ne olacak?

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalar acil yıkılacak bina olarak adlandırılır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez. AFAD, "Acil yıktırılacak bina; bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eden binalardır" diyor.