Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023? Okullar Temmuz ayında mı kapacak?

Maraş'ta meydana gelen depremlerin ardından eğitimle alakalı yeni kararlar alınıyor. Bu kapsamda 15 tatil süreci 2 hafta daha uzatılmıştı. 20 Şubat'ta 2. dönemin başlayacağı duyuruldu. Uzayan süreç sonrası arama motorlarında, "Nisan ara tatil ne zaman 2023? Nisan ayı 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi? Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? İşte detaylar...
NİSAN ARA TATİLİ İPTAL Mİ?
Nisan ara tatili iptali hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.
OKULLAR TEMMUZDA MI KAPANACAK 2023?
Yaşanan deprem öncesi okulların ara tatili 14-17 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. Ancak 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem sonrası okulların açılış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Bu sebeple ara tatil ve yaz tatilin ne zaman olacağı netlik kazanmadı. Güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.