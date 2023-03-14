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    • Haberler
    • 14.03.2023 08:31
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    • 14.03.2023 08:31
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    Lise sınavı iptal mi? LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak? MEB SINAV TARİHLERİ 2023

    Maraş depremlerinin ardından eğitimle ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak? Lise sınavı iptal mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB SINAV TARİHLERİ 2023!

    Maraş depremlerinin ardından eğitimle ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak? Lise sınavı iptal mi? İşte detaylar...

    LGS NE ZAMAN? (2023)

    Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ''Dikkat ederseniz sınavla ilgili tarihi açıklamadık. Bu koşulların iyileşmesi durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz. Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınavı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' dedi.

    LGS 1. DÖNEM KONULARI

    Türkçe

    Dil Bilgisi (Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri)
    Cümlede Anlam
    Sözcükte Anlam
    Söz Sanatları ( Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
    Metin Türleri
    Yazım Bilgisi (İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri)


        Matematik

        Sayısal ve İşlemler
        Olasılık
        Cebir
        İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük



        Bir Kahraman Doğuyor
        Ya İstiklal Ya Ölüm
        Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler


        Dil Bilgisi (Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri)
        Cümlede Anlam
        Sözcükte Anlam
        Söz Sanatları ( Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
        Metin Türleri
        Yazım Bilgisi (İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri)
        Matematik

        Sayısal ve İşlemler
        Olasılık
        Cebir
        İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük

        Bir Kahraman Doğuyor
        Ya İstiklal Ya Ölüm
        Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
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        Haberler Haberler Lise sınavı iptal mi? LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak? MEB SINAV TARİHLERİ 2023
            SON DAKİKA