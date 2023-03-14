Büyük İstanbul depremi hakkında bir çok uzman değerlendirmelerde bulunuyor. Prof Dr. Naci Görür, Marmara depremi için 7 ve üzeri beklendiği açıkladı. Peki İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçeler nereler? Esenyurt deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor?
İSTANBUL'DA DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER
İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler şöyle:
Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar
ESENYURT DEPREM RİSKİ HARİTASI 2023
Haritaya göre Esenyurt 2. derece deprem bölgesi. İstanbul deprem risk haritasına bakıldığında depremi en çok hissedecek bölgeler arasında Esenyurt ilçesi bulunuyor.
İlçenin yakınında yer alan birçok 1. derece bölgeden de etkileneceği için bina sağlamlık testi öncelikli olmak üzere zemin raporu üzerinde de durulması gerekiyor.