DEPREMDE EN GÜVENLİ KAT HANGİ KAT?

Depremde en alt katta oturmak belki de sadece deprem anında çabucak dışarıya çıkmanız açısından mantıklıdır.

Bir evi taşıyan binanın temeli ve kolonlardır. Bu sebeple temelin iyi mühendisler tarafından inşa edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca sağlam olması da önemlidir. Binanın temeli ile ilgili fikir sahibi olmak için en alt kata yani zemin katına göz atılmalıdır. Zemin katın her yerinin duvar olması önemlidir. Duvarların yıkılıp, bölünerek kullanılmamalıdır.

Özellikle son dönemde yapılan bazı projelerde kullanılan perde beton ve kolon sistemleri yeni mühendislik anlayışına göre deprem gibi önemli bir afette dayanıklılığı artırmaktadır. Eski konutlarda genelde bulunmadığı bilinmektedir ancak yeni yapılan konutlarda mutlaka perde betonların bulunup bulunmadığı öğrenilmelidir.