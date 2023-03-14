DEPREM Mİ OLDU? Son dakika nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu, son dakika nerede, kaç şiddetinde sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 2023 yılının Şubat ayında Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler 40 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı. Son depremler Kandilli ve AFAD'ın resmi internet sitesinden son dakika olarak yayımlanıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve ''En son nerede deprem oldu? DEPREM Mİ OLDU? Son dakika nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularının yanıtları...
DEPREM Mİ OLDU, SON DAKİKA NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Bölgenizde deprem olup olmadığını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden kontrol edebilirsiniz.
👉 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
FAY NEDİR VE KIRILINCA NE OLUR?
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji birikmesine neden olur. Enerjiler zamanla ortaya çıkar ve bu hareketli kesimlere fay denir.
Birbirlerinin hareketlerini engelleyen levhalar arasında sürtünme oluşur. Levhanın birbirine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütleleri arasında kalan "fay" adı verilen zayıf yerler zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir.
Zorlanma ve sürtünme etkisiyle kısa bir zaman sonra çok büyük kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), büyük sarsıntı etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına ise "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.