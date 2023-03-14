Bakan Özer son dakika: MEB 2023 SINAV TAKVİMİ! LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınav tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edilmişti. Sınavların bu kapsamda Haziran ayında yapılması bekleniyor. Peki, LGS başvuru tarihi ne zaman? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!