YSK açıkladı: Seçim takvimi 18 Mart'ta başlayacak

08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA OY KULLANILACAK

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK? VİDEO İZLE

SEÇİME KATILABİLECEK PARTİLER BELLİ OLDU

YSK'nin toplantısında seçime katılmaya hak kazanan partilerin isimleri de belli oldu.