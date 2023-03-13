TOGG tek şarjla kaç KM mesafe gider? TOGG evde şarj edilebilecek mi? Trugo şarj özellikleri! TOGG batarya şarj süresi ne kadar, kaç SAAT?

TOGG ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

- 300 ve 500 km olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacak modelin bataryaları ise hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.

- Togg modelleri sadece bir otomobil olmayacak, 4 tekerlekli bir akıllı cihaz olarak kullanılacak. Yazılımıyla öne çıkacak Togg'lar internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok önemli hizmeti kullanıcılarına sunacak.

- İnce LED far tasarımı günümüzde otomobillerin en sık kullandığı tasarım olarak öne çıkıyor. Bu far tasarımı, ön tampon üzerinde aşağı doğru dikey uzanan gündüz LED'leriyle birlikte otomobile güçlü, agresif bir karakter çiziyor.

- Siyah ve geniş ızgara üzerinde yer alan gri renkli lale motifleriyle Togg C-SUV Türk kültüründen de çizgiler taşıyor. Bu arada otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.