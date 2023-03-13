TOGG ne zaman satışa çıkacak, sipariş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? Fiyat listesi...

Yerli otomobil TOGG'un satışa sunulacağı tarih merak konusu oldu. Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobilin satışa sunulacağı tarihler netleşiyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak, sipariş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? Fiyat listesi açıklandı mı? İşte haberin detayı!
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bu hafta içinde satışa çıkacağı açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi.
C SEGMENT SUV'LAR TRAFİĞE ÇIKACAK
Devrim Otomobili ile kurulan hayal, yarım asır sonra hayata geçirildi. Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak. Ardından yerli otomobiller trafiğe çıkacak.
ÖTV DESTEĞİ
Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.
Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.