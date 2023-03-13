POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 29. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! Kaç puan alan mülakatı geçecek?

'29. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?' sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis olabilme hayali ile 29. Dönem kapsamında alınacak POMEM'lere başvuru yapan adaylardan son aşama olan mülakatlara kalan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Kaç puan alan mülakatı geçecek? İşte detaylar...
2023 POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM mülakatları, Ocak ayı itibarıyla tamamlandı. Henüz 29. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları açıklanmadı. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Polis Akademi Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.
Sonuçların Mart ayının son haftası erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylara mail, posta ve diğer değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
POMEM MÜLAKAT DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Ön sağlık aşaması ve fiziki yeterlilik etaplarını geçen adaylar POMEM mülakatlarına katılmaya hak kazanır. Adaylara başkanlık tarafından belirlenen konulardan soru kartları çektirilir ve o konu hakkında sunum yapması için süre tanınır.