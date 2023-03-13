POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 29. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! Kaç puan alan mülakatı geçecek?

'29. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?' sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis olabilme hayali ile 29. Dönem kapsamında alınacak POMEM'lere başvuru yapan adaylardan son aşama olan mülakatlara kalan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Kaç puan alan mülakatı geçecek? İşte detaylar...