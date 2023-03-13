Depremin vurduğu 3 ilde 35 gün aradan sonra 1 milyon 300 bin öğrenci için ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı.
"ÖĞRETMENLERİMİZ SABIRSIZLIKLA SİZLERİ BEKLİYORDU"
Adana Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum." dedi.
OSMANİYE'DE 35 GÜN ARADAN SONRA EĞİTİME BAŞLANDI
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketi hızlı bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya başladı. Onlar bizim geleceğimiz.