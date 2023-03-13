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    • Haberler
    • 13.03.2023 10:30
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    • 13.03.2023 10:30
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    Depremin vurduğu 3 ilde 35 gün aradan sonra 1 milyon 300 bin öğrenci için ders zili çaldı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de dersbaşı yaptı. Öte yandan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim 27 Mart'ta başlayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    35 gün aradan sonra ders zili çaldı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı.

    "ÖĞRETMENLERİMİZ SABIRSIZLIKLA SİZLERİ BEKLİYORDU"
    Adana Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum." dedi.

    OSMANİYE'DE 35 GÜN ARADAN SONRA EĞİTİME BAŞLANDI
    Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketi hızlı bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya başladı. Onlar bizim geleceğimiz.

        Şehirlerimizi inşa ederken geleceğimizi de inşa etmemiz gerekiyordu. Biz de hızlı bir şekilde okullarımızı tadil ettik. Osmaniye genelinde hiç yıkılan okulumuz yok. Öğrencilerimizi bakanlığımızın gönderdiği çantalarla kırtasiyelerle tekrar buluşturduk. Çocuklar kadar bizler de mutluyuz." şeklinde konuştu.

        Daha sonra öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

        Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve bazı veliler de eğitim öğretim açılışına katıldı.

            GAZİANTEP'TE 62 BİN 502 ÖĞRENCİ İÇİN DERS ZİLİ ÇALDI
            Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 62 bin 502 öğrenci için ders zili çaldı.

            Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

            Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.

            27 MART'TA BAŞLIYOR
            Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim 27 Mart'ta başlıyor.

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