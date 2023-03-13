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    • Haberler
    • 13.03.2023 21:46
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    • 13.03.2023 21:46
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    Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi! MEB Valilik son dakika açıklamalar!

    Kar tatili olan iller listesi arama motorlarında sorgulandı. Yeni haftayla beraber milyonlarca kişi 14 Mart'ta hangi illerde kar tatili olduğunu araştırmaya başladı. Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

    Çorum, Yozgat, Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi! MEB Valilik son dakika açıklamalar!

    Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

    Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

    İlçede dün akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    Yoğun yağışla ilçenin özellikle kırsal kesimleri beyaza büründü.

        İlçedeki ekili araziler de kar altında kaldı.

        Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

        ÇORUM VE SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

        Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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        Haberler Haberler Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi! MEB Valilik son dakika açıklamalar!
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