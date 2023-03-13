Çorum, Yozgat, Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi! MEB Valilik son dakika açıklamalar!

Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 14 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar...
Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede dün akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yoğun yağışla ilçenin özellikle kırsal kesimleri beyaza büründü.