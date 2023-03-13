ANKARA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Ankara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan "Ankara Bölge Planı" taslağında, başkentte şimdiye kadar yıkıcı deprem yaşanmadığı belirtilerek, "Merkezden geçen ve herhangi bir büyük deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır" denildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yönlendirmesi ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan "2024-2028 Ankara Bölge Planı" taslağında, bürokrasinin kalbinin attığı, 5.7 milyon insanın yaşadığı başkent Ankara ile ilgili deprem olasılığına da yer verildi. Ankara'nın, deprem özelinde afet riskinin düşük olduğu bir şehir olarak değerlendirilebileceği ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi: "Ankara'da şimdiye kadar yıkıcı deprem yaşanmamıştır. Dolayısıyla merkezden geçen ve herhangi bir büyük deprem üretecek diri fay bulunmamaktadır" denildi.