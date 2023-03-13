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    • Haberler
    • 13.03.2023 08:01
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    • 13.03.2023 08:01
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    1,2,3,4 kişilik oda FİYATLARI 2023! HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2023! Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

    Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak, 1,2,3,4 kişilik oda fiyatları ne kadar, boş (yedek) kontenjan kayıtları ne zaman şeklindeki sorular sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte hac kayıtları hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    HAC KAYIT TARİHLERİ 2023!

    Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt tarihleri, ücreti, yedek (boş) kontenjan kayıtları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 1,2,3,4 kişilik oda fiyatları ne kadar, kaç TL?

    HAC KURALARI SONUÇLARI

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    HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2023!

    Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hac yapabildiğini ve kuralarda adı çıkan hacı adaylarının haklarının 2022'ye ertelendiğini hatırlattı.

    Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gidebildiğini ve ülkenin hac kotasının, 8 Ocak'ta 83 bin 430 olarak açıklandığını hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:

    "2023'te, 2022'de 65 yaşından büyük olması ve aşı sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayımız kurasız bir şekilde hac ibadetini bu sene yapacaklardır. Ülkemize tanınan hac kotasının geriye kalan kısmı için ise ön kayıt yaptıran vatandaşlarımızın arasından, hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar ve kayıt sayısı oranları da esas alınarak kat sayılı bir şekilde kura çekilecektir."

        HAC ÜCRETLERİ 2023

        1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır.

        Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.

        Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

        2 Kişilik Oda : 175 bin 097 Türk Lirası

        3 Kişilik Oda : 165 bin 364 Türk Lirası

        4 Kişilik Oda: 150 bin 955 Türk Lirası
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        Haberler Haberler 1,2,3,4 kişilik oda FİYATLARI 2023! HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2023! Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
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