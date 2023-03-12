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    • Haberler
    • 12.03.2023 07:01
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    • 12.03.2023 07:01
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    Üniversiteler kapandı mı? Üniversiteler açılacak mı son dakika? Özel üniversiteler yüz yüze eğitim olacak mı 2023? YÖK açıklaması...

    Deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, milyonlarca öğrenci de okullarının ne zaman yüz yüze eğitime açılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurmasının ardından üniversitelerin de uzaktan eğitime geçtiğini açıkladı. Peki Özel üniversiteler yüz yüze eğitim olacak mı 2023?

    takvim.com.tr
    Üniversiteler açılacak mı son dakika?

    KYK yurtlarının depremzedelere açılmasıyla birlikte üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. YÖK'ten gelen bu kararla öğrenciler sıkça ''Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitim olacak?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Üniversiteler açılacak mı son dakika? Üniversiteler kapandı mı? Özel üniversiteler yüz yüze eğitim olacak mı 2023? İşte son dakika YÖK açıklaması...

    ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, KAPANDI MI?

    YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin sonuna kadar uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındı.

    Erdoğan, ''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Yükseköğretim Kurulu, sürece ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı.

    UYGULAMALI KISIMLAR NİSAN AYINDAN SONRAYA BIRAKILDI

    Buna göre, derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yapılırken, uygulamalı kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacak. YÖK, nisan ayında hibrit eğitime geçilip geçilmeyeceğini yeniden değerlendirecek.

    Uzaktan öğretime devam kararı alınırsa uygulamalı eğitimler yaz döneminde yapılacak veya güz dönemine ertelenecek.

    BAZI UYGULAMALI EĞİTİMLERE YÜZ YÜZE DEVAM EDİLECEK

    Uygulama eğitimlerine yüz yüze devam edecek bölümler de var. Bu kapsamda, tıp fakültesinin 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, diş hekimliği fakültesinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri, veteriner fakültesi 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencileri ile YÖK'ün belirlediği bazı programlardaki öğrenciler uygulamalı eğitimlerine yüz yüze devam edecek.

    Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler de zorunlu stajlarını işyerlerinde yüz yüze yapacak.

        BİR DÖNEM KAYIT DONDURMA HAKKI

        Depremden etkilenen öğrenciler, bir dönem kayıt dondurabilecek. Öğrencilere, diğer illerde özel öğrenci olma hakkı da tanındı.

        Bu haktan, deprem illerindeki üniversitelere kayıtlı olan veya birinci derece yakınları deprem bölgesinde ikamet edenler ile
        uygulamalı eğitimi yüz yüze devam edeceği açıklanan bölümlerde okuyanlar yararlanabilecek.

        Bu iki şartı birlikte sağlamayanlar başvuru yapamayacak.

        DİLEKÇE İLE BAŞVURU

        Özel öğrenci olmak isteyenlerin, üniversitelere dilekçe ile başvurması gerekiyor. Başvuruların bahar döneminin ilk 3 haftası içinde yapılabilecek.

        Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret alınmayacak.

        YÖK'ten yapılan açıklamada, 6 Şubat itibarıyla gerçekleştirilemeyen güz dönemi sınavlarına ilişkin de telafi sınavları yapılacağı belirtildi.
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