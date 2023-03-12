İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!

Son dakika haberine göre Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi.

AFAD DEPREM DETAYLARI



AFAD depremin saat 08.28'de meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bilgisi verilirken, Marmara denizinde Bursa Karacabey açıklarının merkez üssü olduğu duyuruldu.



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