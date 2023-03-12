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    • Haberler
    • 12.03.2023 07:32
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    • 12.03.2023 07:32
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    İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında resmi açıklamalar geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Marmara’da deprem! İstanbul’dan da hissedildi!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!

    Son dakika haberine göre Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi.

    AFAD DEPREM DETAYLARI

    AFAD depremin saat 08.28'de meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bilgisi verilirken, Marmara denizinde Bursa Karacabey açıklarının merkez üssü olduğu duyuruldu.

    DEPREM Mİ OLDU?
    AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!
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        Haberler Haberler İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!
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