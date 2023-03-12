Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank acı haberi deprem bölgesinde aldı

BAKAN KURUM'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank amcamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

BAKAN YANIK: "MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini paylaştı. Bakan Yanık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile merhum şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ın babaları Ali Haydar Varank amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun inşallah." diye söyledi.

BAKAN ERSOY: "DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank'ın babası Ali Haydar Varank'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.