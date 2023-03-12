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    • Haberler
    • 12.03.2023 12:21
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    • 12.03.2023 12:29
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank acı haberi deprem bölgesinde aldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, vefat etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın acı günü

    Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a geçti. Ali Haydar Varank, 13 Mart Pazartesi günü (Yarın) Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.



    OĞLUNU ŞEHİT VERMİŞTİ
    1939 yılında Trabzon'un Of ilçesi Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

    BAKAN NEBATİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank'ın vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.
    Bakan Nebati'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
    "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

    BAKAN KURUM'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank amcamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

    BAKAN YANIK: "MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH"
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini paylaştı. Bakan Yanık'ın paylaşımı şu şekilde:
    "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile merhum şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ın babaları Ali Haydar Varank amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun inşallah." diye söyledi.

    BAKAN ERSOY: "DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:
    "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank'ın babası Ali Haydar Varank'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

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