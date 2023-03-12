MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı!

MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin sınav takvimini yayımlamasının akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki MSÜ sınavI ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?