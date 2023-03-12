MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı!

MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin sınav takvimini yayımlamasının akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki MSÜ sınavI ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ 2023 SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınav yerinizi sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
ÖSYM MSÜ SINAV YERİ ÖĞRENME EKRANI
MSÜ 2023 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınav yerlerinin ve belgesinin de mart ayının son haftalarına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak. 2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,