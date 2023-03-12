Bursa DİRİ FAY HATLARI hangileri? Bursa deprem riski haritası 📈 7 aktif fay hattı! MTA FAY HATTI SORGULAMA 🔍

EN RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA YER ALIYOR

AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor. Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır. Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.