Bolu'da deprem son dakika! 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

Son zamanlarda sık sık meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli aramaları hız kazandı. Son olarak Bolu'da deprem meydana geldi. Peki, 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!
AFAD SON DAKİKA DUYURDU!
Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Bolu Merkez'de saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.14 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu) Tarih:2023-03-12
Saat:16:31:58 TSİ
Enlem:40.863 N
Boylam:31.795 E
Derinlik:7.14 km