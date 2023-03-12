Bolu'da deprem son dakika! 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

Son zamanlarda sık sık meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli aramaları hız kazandı. Son olarak Bolu'da deprem meydana geldi. Peki, 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!