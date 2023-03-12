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    • Haberler
    • 12.03.2023 16:41
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    • 12.03.2023 16:47
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    Bolu'da deprem son dakika! 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. AFAD tarafından son dakika duyuru geldi ve Bolu'da deprem meyda geldiği duyuruldu. İşte detaylar...

    Bolu’da deprem son dakika!

    Son zamanlarda sık sık meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli aramaları hız kazandı. Son olarak Bolu'da deprem meydana geldi. Peki, 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

    AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

    Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Bolu Merkez'de saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



    Sarsıntı yerin 7.14 km derinliğinde gerçekleşti.

    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:3.7 (Mw)

    Yer:Merkez (Bolu) Tarih:2023-03-12

    Saat:16:31:58 TSİ

    Enlem:40.863 N

    Boylam:31.795 E

    Derinlik    :7.14 km

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2023.03.12 16:31:58 40.8820 31.7782 5.0 -.- 3.5 3.7 MERKESLER-(BOLU) İlksel
        2023.03.12 16:28:19 38.6360 37.8877 23.8 -.- 2.0 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
        2023.03.12 16:27:34 36.0842 35.9932 5.8 -.- 2.3 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
        2023.03.12 16:22:30 38.1902 37.9155 5.0 -.- 2.3 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.03.12 16:19:35 36.9822 35.7168 16.3 -.- 1.9 -.- COKCAPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel


        2023.03.12 16:19:11 38.1365 38.3632 5.4 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.03.12 16:11:00 37.7672 36.4180 7.8 -.- 2.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.12 16:02:59 38.0873 37.2292 5.0 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.12 16:01:21 38.0435 36.5027 3.6 -.- 3.5 3.6 HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.12 15:59:01 36.0150 36.2440 7.7 -.- 2.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY) İlksel
        2023.03.12 15:55:11 39.1477 39.0482 7.9 -.- 2.1 -.- BOYDAS-HOZAT (TUNCELI) İlksel
        2023.03.12 15:45:44 39.2537 39.0462 6.6 -.- 2.1 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI) İlksel
        2023.03.12 15:32:54 38.0318 36.7403 16.6 -.- 2.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.12 15:31:20 37.9473 36.2622 5.0 -.- 4.3 4.3 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.03.12 15:29:19 38.0855 37.1998 11.3 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
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        Haberler Haberler Bolu'da deprem son dakika! 12 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!
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