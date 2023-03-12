Kentsel dönüşüm yasasından yararlanmak için başvuruyorsak binamızın riskli yapı olup olmadığını anlamak halkın deyimiyle çürük raporu almak için başvuruyorsak bir tek malik başvurabilir. Binamız riskli çıkarsa başvuru sonucu kentsel dönüşüm yasası uyarınca önce 60 gün sonra 30 gün süre verilir. Bu sürede binayı tahliye etmemiz ve yıkmamız istenir eğer biz yıkmazsak kamu kurumaları gelir ve yıkar.

Kentsel dönüşüm yasasına başvurduğunuz anda binanız riskliyse geri dönüş yok. Özel bir test yapıldı ve binamızın çürük olduğu güçlendirme ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm diye nitelendirilen yasa olsaydı, bu yasa gibi tespit yapılsaydı süreç işliyordu özel yaptırdığımız için kentsel dönüşüm yasasına başvurmadığımız sürece o süreç işlemiyor ama binamız çok ağır hasarlıysa kamu kurumları gelip yıkabilir bu farklı bir konu.