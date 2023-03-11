Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem birçok ilimizde yıkıma neden oldu. 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL gibi sınavların durumu da merak edildi. Peki, YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar...
YÖKDİL ERTELENDİ! NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanma tarihi 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 26 Mart'a ertelendi.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.
Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.
Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.
İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.
TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ
Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.