2023 seçimleri için geri sayım başladı. HÜDA PAR'dan seçimlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. HÜDA PAR seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Peki, HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor? 2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? İşte merak edilenler!