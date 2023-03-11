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    • Haberler
    • 11.03.2023 11:48
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    • 11.03.2023 13:11
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    6'lı koalisyon yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler

    72 saatlik krizin ardından ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran 6'lı koalisyon, iktidar olabilmek adına HDP'ye kapıları sonuna kadar açtı. HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sıcak mesajlar gelirken, Meral Akşner, "HDP'nin talepleri masaya getirilemez" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Selahattin Demirtaş, cezaevinden yazdığı mektupla Akşener'i aleni tehdit etti. Tehdidin ardından Akşener'den herhangi bir karşılık gelmezken; pazarlıklarda el yükselten HDP cephesi masaya bakanlık ve 'Tutum Belgesi'ni koydu. Belgede yerel özerklik, askeri operasyonların durdurulması ve terör örgütü binası gibi hareket eden belediyelere kayyum atanmaması gibi talepler var. Akşner'in ses çıkarmayarak gönülsüz yeşil ışık yaktığı yeni ortağı Demirtaş ve HDP üyelerinin de sicili oldukça kabarık.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyon yeni ortağı HDP’nin sicili kabarık!

    Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.

    HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor? Özerklik, KHK'ların iptali...

    KİRLİ PAZARLIKLAR BAŞLADI
    Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.

    Ertesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.

    Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.

    6'lı masa, terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirilen ve 55 milletvekilinden aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 52 vekiline siyasi yasak istenen HDP ile gizli ortaklık pazarlığına tutuştu.

    BAKANLIK HAYALİ KURUYORLAR
    Meral Akşener'in "kumar" ya da "noter masası" olarak nitelendirdiği 6'lı masa, HDP'yle gizli ortaklığa soyundu.

    HDP Eş Genel Başkanı Mihtat Sancar ve cezaevindeki eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş masa adayı Kılıçdaroğlu'nu "Genel merkezimize bekliyoruz" dedi.

        İYİ Parti Lideri Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir" derken masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise "HDP ile elbette görüşeceğim, ne sakınca var?" açıklaması yaptı.

        CHP'li Özgür Özel'in "HDP'ye bakanlık verilemez demem" açıklamalarının ardından ise HDP'liler bakanlık hayali kurmaya başladı.

        HDP'DEN AKŞENER'E ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
        Akşener'in "teklifleri masaya getirilemez" açıklaması HDP cephesinde büyük tepki topladı. HDP Eş Genel başkanı Mithat Sancar, "Millet İttifakı'nın ortak adaylığıyla görüşeceğiz" diyerek masada olduklarının altını çizdi.

        Son olarak terör örgütü destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı.

        Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.

            'TUTUM BELGESİ'NDE SKANDAL TALEPLER
            Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.

            Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir." ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

            Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

            "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.

            YENİ ORTAĞIN SİCİLİ KABARIK
            Halen Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin ağır adli sicili ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi.

                Partinin iç tüzüğünün Kandil'de yazıldığının da ek delil olarak sunulduğu iddianamede HDP'li Selahattin Demirtaş, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 685 isme 5 yıl siyasi yasak getirilmesi istendi.

                52'SİNE SİYASİ YASAK İSTENDİ
                HDP'nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sezai Temelli, Ayla Akat Ata, Dirayet Dilan Taşdemir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya gibi 685 HDP'li hakkında siyasi yasaklılık istenirken akıllara 6'lı masanın hangi siyasi yasak istenen isme bakanlık teklifi götüreceği sorusu geldi.

                DEMİRTAŞ'IN KABARIK SİCİLİ
                Cezaevinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazan Selahattin Demirtaş'ın ise adli sicili bir hayli kabarık. Demirtaş, 26. Dönem milletvekilliğinde 5 farklı davadan yargılanıp hapis cezasına mahkum edildi.

                PKK'lı teröristleri kastederek, "Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenlerin kendilerini davet ediyorum, omzuna G-3 takıp gitsinler" diyen Demirtaş, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

                Demirtaş'ın cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 26 Nisan 2021'de onandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Demirtaş bu davadan ise 22 Mart 2021'de 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

                Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı mahkemede tehdit ederek duruşmada hedef gösteren Demirtaş, terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

                MASANIN ORTAĞI DA DAVAYA TARAF
                6'lı masanın ayaklarından HDP'ye yeşil ışık yakan Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yine kamu görevlilerine hakaretler savuran Demirtaş, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.

                Davada Ahmet Davutoğlu'da müşteki olarak yer aldı. 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanıp 1 yıl 9 ay hapis cezası alan Demirtaş'ın yine kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

                37 MASUM CANIN ÖLDÜRÜLMESİNDE AZMETTİRİCİ
                26. Dönem Milletvekiliği döneminde 5 farklı davadan 12 yıl 10 ay hapis cezası alan Demirtaş, 6-8 Ekim Kobani olaylarının da azmettiricisi olarak halen Ankara'da 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

                    6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluşan iddianameyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamedeki şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu olarak yer alıyor.

                    Demirtaş hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan bir kez, Adam Öldürme suçundan ise 37 kez ağır müebbet hapis cezası isteniyor. Demirtaş'a ayrıca iddianame kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, yağma gibi birçok farklı suçtan da ceza istenirken, dava dosyasında 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer alıyor.

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                    6’lı koalisyon yeni ortağı HDP’nin sicili kabarık!
                    Haberler Haberler 6'lı koalisyon yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler
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