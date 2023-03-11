6'lı koalisyon yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler

Ertesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.

Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.