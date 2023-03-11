1,2,3,4 kişilik oda FİYATLARI 2023! HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2023! Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt tarihleri, ücreti, yedek (boş) kontenjan kayıtları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 1,2,3,4 kişilik oda fiyatları ne kadar, kaç TL?
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HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2023!
Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021'de sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hac yapabildiğini ve kuralarda adı çıkan hacı adaylarının haklarının 2022'ye ertelendiğini hatırlattı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçen yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gidebildiğini ve ülkenin hac kotasının, 8 Ocak'ta 83 bin 430 olarak açıklandığını hatırlatan Bircan, şöyle devam etti:
"2023'te, 2022'de 65 yaşından büyük olması ve aşı sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayımız kurasız bir şekilde hac ibadetini bu sene yapacaklardır. Ülkemize tanınan hac kotasının geriye kalan kısmı için ise ön kayıt yaptıran vatandaşlarımızın arasından, hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar ve kayıt sayısı oranları da esas alınarak kat sayılı bir şekilde kura çekilecektir."