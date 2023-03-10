Tüm okullarda yaz tatili kısalacak mı? Nisan ara tatil ne zaman, iptal mi edilecek 2023? Okullar Temmuz ayında mı kapacak?

OKULLAR TEMMUZDA MI KAPANACAK 2023?

Yaşanan deprem öncesi okulların ara tatili 14-17 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. Ancak 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem sonrası okulların açılış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Bu sebeple ara tatil ve yaz tatilin ne zaman olacağı netlik kazanmadı. Güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.