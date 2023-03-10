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    • Haberler
    • 10.03.2023 15:45
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    • 10.03.2023 15:45
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    SEÇİMDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı?

    Seçim kararı hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün saat 14.00'te açıklayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 2. tur ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak?

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını bugün açıkladı. Peki, 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı? İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan, imzanın ardından millete sesleniş konuşmasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    SEÇİM KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.

    "14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ SANDIK BAŞINA GİDECEKTİR"

    Yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın özellikle ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen sonra kamuoyu ile paylaşmıştık.

        Bizi seçim tarihini yaklışık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardır; Herşeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimi ile çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yurt giçinde ve yurt dışından yüzbinlerce vatadaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik.

        SEÇİMDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Seçim 2. tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek.
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        Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başında!
        Haberler Haberler SEÇİMDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı?
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