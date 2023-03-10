SEÇİMDE 2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını bugün açıkladı. Peki, 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, imzanın ardından millete sesleniş konuşmasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
SEÇİM KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.
"14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ SANDIK BAŞINA GİDECEKTİR"
Yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın özellikle ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen sonra kamuoyu ile paylaşmıştık.