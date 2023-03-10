LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika: MEB 2023 SINAV TAKVİMİ!

BAKAN ÖZER'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.