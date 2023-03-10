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    • Haberler
    • 10.03.2023 15:10
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    • 10.03.2023 15:10
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    LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika: MEB 2023 SINAV TAKVİMİ!

    LGS sınav tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran’da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran’da ilan edilmişti. Sınavların bu kapsamda Haziran ayında yapılması bekleniyor. Peki, LGS başvuru tarihi ne zaman? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika: MEB 2023 SINAV TAKVİMİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. YKS ve KPSS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler LGS'ye çevrildi. Peki, LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    BAKAN ÖZER'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

    LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

    Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.

    2023 LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı LGS sınav başvuru takvimini henüz açıklanmadı.

    Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edilmişti.

    Sınavların 2023 yılında Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.

        LGS BAŞVURUSU OTOMATİK Mİ YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde LGS başvurularını otomatik olarak aldı. Bu uygulama geçtiğimiz yılda devam etti. 2023 yılında sınav başvuru işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada " Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. "(Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç) ifadeleri kullanıldı.
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        Haberler Haberler LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika: MEB 2023 SINAV TAKVİMİ!
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