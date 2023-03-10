LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika: MEB 2023 SINAV TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav tarihleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. YKS ve KPSS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler LGS'ye çevrildi. Peki, LGS başvuru tarihi ne zaman 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
BAKAN ÖZER'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;
Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.
2023 LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı LGS sınav başvuru takvimini henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edilmişti.
Sınavların 2023 yılında Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.