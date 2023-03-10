İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler? İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak?

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır.