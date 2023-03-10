Ehliyet affı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Vergi affı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece akıllara ehliyet affı geldi. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? 10 Mart 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Trafik ceza puanları silindi mi son dakika? İşte detaylar...
EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Alkol ve uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.
Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek.
EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?
Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise açıklamasında, "Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa, bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sürücülerin işledikleri kabahatleri nedeniyle verilen ceza puanları belli şartlarda silinmek suretiyle bu kişilerin tekrar ehliyet almalarını temin ediyoruz. Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.