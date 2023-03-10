Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.03.2023 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2023 08:47
    ABONE OL

    Ehliyet affı çıktı mı? 10 Mart 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Trafik ceza puanları silindi mi son dakika?

    Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Borç Yapılandırma Paketi Meclis'ten geçti. Bilindiği üzere alkol ve uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinmiş oldu. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? 10 Mart 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Trafik ceza puanları silindi mi son dakika? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ehliyet affı çıktı mı?

    Ehliyet affı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Vergi affı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece akıllara ehliyet affı geldi. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? 10 Mart 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Trafik ceza puanları silindi mi son dakika? İşte detaylar...

    EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

    Alkol ve uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.

    Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek.

    EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

    Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise açıklamasında, "Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa, bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sürücülerin işledikleri kabahatleri nedeniyle verilen ceza puanları belli şartlarda silinmek suretiyle bu kişilerin tekrar ehliyet almalarını temin ediyoruz. Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        EHLİYET 20 CEZA PUANI NEDİR?

        Trafik ceza puanları, sürücünün ihlaline ve oluşturduğu riske bağlı olarak değişkenlik gösterir. 2022 yılında trafikte sürücülerin en sık yaptığı hata ve ihlallere karşı belirlenen sürücü ceza puanları şunlardır:

        Alkollü araç kullanmak: 20 puan.

        Emniyet kemeri takmamak: 15 puan.

        Kırmızı ışıkta geçmek: 20 puan

        ADAY SÜRÜCÜ EHLİYET PUANI KAÇ?

        Bu puan 1 yıl içinde 100 ceza puanına ulaşırsa ehliyete el konulur. Stajyer ehliyete sahip kişilerin ceza puan limitleri ise 75'tir.

        Yani stajyer sürücü, 1 yıl içinde 75 ceza puanına ulaşırsa ehliyetine kalıcı olarak el konulur. Bir yıl içinde 75 ceza puanı dolmazsa 2. yıla girildiğinde ceza puanı sıfırlanır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Kumar’ masasında o gece neler yaşandı? Babacan...
        Haberler Haberler Ehliyet affı çıktı mı? 10 Mart 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Trafik ceza puanları silindi mi son dakika?
            SON DAKİKA