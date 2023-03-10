DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI 2023? dsi.gov.tr duyurular!

DSİ personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. 1.273 sözleşmeli personel alımı için başvurular 11-23 Ocak'ta tamamlanmıştı. Sonuçlar hakkında DSİ hakkında açıklama geldi. Peki, DSİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI 2023? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşter detaylar...
SONUÇ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yapılan duyuruya göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde www.dsi.gov.tr ayrıca bildirilecek.
DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
DSİ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada;
"06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir.
Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir.