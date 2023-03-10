Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim tarihi açıklaması A HABER CANLI İZLE: 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını bugün açıklayacak. Peki, 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı? İşte detaylar...