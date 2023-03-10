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    • Haberler
    • 10.03.2023 11:15
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    • 10.03.2023 11:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim tarihi açıklaması A HABER CANLI İZLE: 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı?

    Seçim kararı hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün saat 14.00'te açıklayacağını duyurdu. Bu kapsamda gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak?

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını bugün açıklayacak. Peki, 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı? İşte detaylar...

    SEÇİM KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 14 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin seçim tarihini açıkladığı zaman son dakika gelişmeleri habere eklenecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sornası yaptığı açıklamada; "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim tarihi açıklaması A HABER CANLI İZLE: 2023 Seçim günü ne zaman, hangi ay yapılacak? 14 Mayıs mı, Haziran mı?
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