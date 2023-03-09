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    • Haberler
    • 09.03.2023 08:13
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    • 09.03.2023 08:22
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    Cumhur İttifakı bir araya geliyor: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Mustafa Destici'yi ağırlayacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün BBP Genel Başkanı Destici ile bir araya gelecek. Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesindeki çalışmaların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan dün Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Külliye’de Destici’yi ağırlayacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

    Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesindeki yardım faaliyetleri ile yeniden inşa çalışmaları masada olacak.

    Başkan Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı ve Resmi Gazete'de yayınlanacak kararnamenin ardından seçim için yürütülecek hazırlıklar da iki liderin konuşacağı konular arasında. 6'lı koalisyonda yaşanan krizin de masaya gelmesi bekleniyor.



    SEÇİM ÇALIŞMASI
    Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği, belirlenecek milletvekili listeleri hakkında da Başkan Erdoğan'ın bilgilendirmede bulunacağı ifade edildi. Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı nasıl bir kampanya yürütecek, ortak miting yapılacak mı soruları da kısa sürede cevap bulacak.
        Devreye Amerika girdi
        Haberler Haberler Cumhur İttifakı bir araya geliyor: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Mustafa Destici'yi ağırlayacak
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