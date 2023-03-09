Cumhur İttifakı bir araya geliyor: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Mustafa Destici'yi ağırlayacak

Başkan Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı ve Resmi Gazete'de yayınlanacak kararnamenin ardından seçim için yürütülecek hazırlıklar da iki liderin konuşacağı konular arasında. 6'lı koalisyonda yaşanan krizin de masaya gelmesi bekleniyor.