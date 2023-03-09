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    • Haberler
    • 09.03.2023 08:13
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    • 09.03.2023 19:09
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    Cumhur İttifakı bir araya geliyor: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Mustafa Destici'yi kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde BBP Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi. Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesindeki çalışmaların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan dün Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Destici’yi kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

    Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesindeki yardım faaliyetleri ile yeniden inşa çalışmaları masada olacak. Başkan Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı ve Resmi Gazete'de yayınlanacak kararnamenin ardından seçim için yürütülecek hazırlıklar da iki liderin konuşacağı konular arasında. 6'lı koalisyonda yaşanan krizin de masaya gelmesi bekleniyor.

    SEÇİM ÇALIŞMASI
    Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği, belirlenecek milletvekili listeleri hakkında da Başkan Erdoğan'ın bilgilendirmede bulunacağı ifade edildi. Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı nasıl bir kampanya yürütecek, ortak miting yapılacak mı soruları da kısa sürede cevap bulacak.

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