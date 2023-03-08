Son dakika: Malatya'da 6 katlı bina çöktü!

TERMAL KAMERA İLE ISI TESPİTİ YAPILIYOR
Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Enkazda kalan olup olmadığı termal kamera ile ısı tespiti yapılarak kontrol ediliyor.
MALATYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.