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    • Haberler
    • 08.03.2023 16:30
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    • 08.03.2023 17:17
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    Son dakika: Malatya'da 6 katlı bina çöktü!

    Son dakika...Malatya'da 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip intikal etti, çalışmalar sürüyor. Yıkılan binanın enkazında termal kamera ile ısı tespiti yapılıyor. Malatya Valisi Hulusi Şahin'den konuya yönelik açıklama geldi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Malatya’da 6 katlı bina çöktü!

    Son dakika...Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü.

    TERMAL KAMERA İLE ISI TESPİTİ YAPILIYOR
    Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

    Enkazda kalan olup olmadığı termal kamera ile ısı tespiti yapılarak kontrol ediliyor.

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    MALATYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
    Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.

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    Haberler Haberler Son dakika: Malatya'da 6 katlı bina çöktü!
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