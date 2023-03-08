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    • Haberler
    • 08.03.2023 08:02
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    • 08.03.2023 08:02
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    HAARP teknolojisi nedir, ne demek? HAARP teknolojisi nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? HAARP teknolojisi ile deprem olur mu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından HAARP ile iddialar gündemde vatandaşlar tarafından sıkça konuşulur oldu. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir. Peki HAARP teknolojisi nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? HAARP teknolojisi ile deprem olur mu?

    takvim.com.tr
    HAARP TEKNOLOJISI NEDIR, NE DEMEK?

    HAARP teknolojisi nedir sorusu Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından araştırılmaya başlandı. Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen HAARP Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. İşte detaylar...

    HAARP TEKNOLOJISI NEDIR, NE DEMEK?

    Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.

    Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

    HAARP PROJESİ AYRINTILARI

    HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.

    Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.

        Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

        HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

        HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhaangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.

        HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

        Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

        -Kutuplar eritilebilir veya yerinden oynatılabilir

        -Ozon tabakası ile oynanabilir

        -Deprem yaratılabilir

        -Okyanus dalgalarını kontrol edilebilir

        -Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beyni kontrol altına alınabilir, radyasyon yaymayan termonükleer patlama bile yapılabilir.

        Tabii bunların her biri HAARP ile ilgili sadece varsayım teorileri...

        AFAD'dan sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

        ''Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. ''
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        Haberler Haberler HAARP teknolojisi nedir, ne demek? HAARP teknolojisi nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? HAARP teknolojisi ile deprem olur mu?
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