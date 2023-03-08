2023 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mahmut Özer son dakika öğretmen atamaları başladı mı? 2023 ATAMA TAKVİMİ!

Yeni yılda öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Atama bekleyen yüzlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen ataması yapılacak mı? İşte detaylar...
2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.
BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI
Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.