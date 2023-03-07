Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.03.2023 07:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2023 07:32
    ABONE OL

    İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!



    DEPREM Mİ OLDU?
    AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!
        Meral Akşener tehdit mi edildi?
        Haberler Haberler İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi!
            SON DAKİKA