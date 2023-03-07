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    • Haberler
    • 07.03.2023 07:31
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    • 07.03.2023 07:31
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    DEPREM Mİ OLDU? Son dakika nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi vatandaşlar tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Yaşadığı bölgede deprem olduğunu hissedenler internet arama motorlarında ''DEPREM Mİ OLDU? Son dakika nerede ve kaç şiddetinde? En son nerede deprem oldu?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

    DEPREM Mİ OLDU?

    Deprem mi oldu, son dakika nerede, kaç şiddetinde sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 2023 yılının Şubat ayında Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler 40 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı. Son depremler Kandilli ve AFAD'ın resmi internet sitesinden son dakika olarak yayımlanıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve ''En son nerede deprem oldu? DEPREM Mİ OLDU? Son dakika nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularının yanıtları...

    DEPREM Mİ OLDU, SON DAKİKA NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

    Bölgenizde deprem olup olmadığını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesinden kontrol edebilirsiniz.

    👉 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    FAY NEDİR VE KIRILINCA NE OLUR?

    Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji birikmesine neden olur. Enerjiler zamanla ortaya çıkar ve bu hareketli kesimlere fay denir.

    Birbirlerinin hareketlerini engelleyen levhalar arasında sürtünme oluşur. Levhanın birbirine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütleleri arasında kalan "fay" adı verilen zayıf yerler zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

    Zorlanma ve sürtünme etkisiyle kısa bir zaman sonra çok büyük kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), büyük sarsıntı etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına ise "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.

        GÜÇLÜ DEPREMLER FAY BÖLGESİNDE KALICI ETKİ BIRAKABİLİYOR

        Güçlü depremler, bir fay bölgesi üzerinde kalıcı etkilere ol açacak ve gelecekte hasara açık bırakacak yeni çatlaklar ve gerilimler yaratabilir. Örnek olarak San Andreas Fayı boyunca sismik aktivite üzerinde yapılan altı yıllık bir araştırma sonucunda; 2004 Parkfield depreminin sığ kaya katmanlarında kırılmaya ve mikro çatlaklara neden olduğu görüldü. Bu nedenle sismik deprem dalgaları bölgede hareket etme hızını değiştirmiş ve üç yıldan uzun süredir sarsıntılara karşı daha savunmasız hale geldiği kanıtlanmıştır.

        DEPREM GERİLİMİ ARTIRABİLİR VEYA AZALTABİLİR

        Deprem oluşma anında veya art arda meydana gelen depremlerin komşu fayları tetiklemesinin sonucu olarak, deprem odağı çevresinde statik Coulomb gerilme dağılımı oluşur. Depremler sırasında oluşan gerilme değişimi hesaplamaları literatürde yerini almaya başlamasıyla, bir depremin yerkabuğunda gerilme seviyesini değiştirdiği, (gerilimin düşmesi veya artması şeklinde) dolayısıyla deprem oluşum periyotlarını etkilediği kanıtlanmıştır.

        Buna göre; gerilimin arttığı komşu faylar üzerinde, izleyen belirli bir zaman diliminde, deprem olma olasılığı artabilir.
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