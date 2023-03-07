BİNALAR NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı, ağır hasarlı binalara ne olacak?

AĞIR HASARLI BİNA NE DEMEK?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır. Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak şekilde hasar gören binalar ağır hasarlı olarak adlandırılır ve tekrar kullanımı mümkün değildir. Bina ağır hasarlı ise; bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamı ve şartlarında hak sahibi olmaları koşuluyla yeni ev yapılır. Bu binalar hemen boşaltılır ve hasar tespit süreci tamamlanınca yıkılır.