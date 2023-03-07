BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 1-2-3. sınıf BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB e-Okul sorgulama ekranı!

BİLSEM sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasında resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarına giriyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 BİLSEM takvimi...
BİLSEM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.
Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM sınavı nasıl yapılır?
BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.
Grup tarama sınavı
Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.