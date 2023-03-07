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    • 07.03.2023 10:21
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    • 07.03.2023 10:21
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    2023 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mahmut Özer son dakika öğretmen atamaları başladı mı? 2023 ATAMA TAKVİMİ!

    2023 öğretmen atamaları hakkında aramalar hız kazandı. Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Peki, 2023 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler haberimizde...

    takvim.com.tr
    2023 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Yeni yılda öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Atama bekleyen yüzlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen ataması yapılacak mı? İşte detaylar...

    2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

    Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



    Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

    BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI

    Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.



        2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.



        "ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.

        Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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