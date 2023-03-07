2023 Kurban bayramı hangi gün? 2023 Ramazan bayramı ne zaman?

2023 resmi tatiller takvimi ortaya çıktı. Bu durumun ardından özellikle en sık aratılanlar arasında 2023 Ramazan Bayramı tarihi yer aldı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi gün? İşte detaylar...
2023 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
2023 YILINDA KAÇ GÜN TATİL?
2023 yılında tatil sayılan gün sayısı 15.5 gündür. Resmi tatiller hafta sonu tatili ile birleşerek daha uzun tatil yapılabilmektedir.