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    • Haberler
    • 06.03.2023 08:00
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    • 06.03.2023 08:00
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    6'lı masa adayı kim oldu? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

    6'lı masa adayı kim oldu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir soruları koalisyonun bugün 13. toplantısının gerçekleştirmesiyle birlikte sıkça araştırılır oldu. 6'lı masanın aday belirleme toplantısının sonucunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı resmen ilan edilecek. İşte Altılı masa toplantısı ile ilgili son gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

    6’lı masa adayı kim oldu son dakika?

    6'lı masa adayı kim oldu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir soruları koalisyonun 13. toplantısının gerçekleştirmesiyle birlikte sıkça araştırılır oldu. İşte Altılı masa toplantısı ile ilgili son gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

    6'lı masada Kriz hat safhada!

    6'LI MASA ADAYI KİM OLDU SON DAKİKA?

    Son dakika haberleri... 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yine aday çıkmadı. Masanın Cumhurbaşkanı adayı için Pazartesi günü tekrar toplanacağı öğrenildi.

    Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

    Son olarak 18 Şubat'ta "Deprem Özel Gündemi"yle toplanan altılı masa liderleri, toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, "Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

    6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?

    6'lı masa toplantısı öncesi liderler partilerinden tam yetki aldı. CHP, aday olarak 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. İYİ Parti ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kabul etmiyor, 'Kazanacak aday' diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ise, belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini belirterek, bu öneriyi açıkça reddediyor.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAY OLARAK KENDİSİNİ ÖNERECEK

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerecek. Bu öneriye Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kesin bir destek vermesi bekleniyor. Zira 6'lı masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, birçok programda Kemal Kılıdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirdi.

        2023 SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler 6'lı masa adayı kim oldu? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...
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