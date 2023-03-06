Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Mart ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;
"Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar sebebiyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
6 Şubat saat 04.17'de yaşadığımız ilk deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı arama kurtarma, yardım, destek kapasitelerini bölgeye yönlendirdik.
Yaklaşık 9 saat sonra ikinci deprem felaketin sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. 11 ilimizdeki 62 ilçe ve 10 bin 190 köyümüzde yıkıma yol açtı. Depremin ülkemizde ve bölgede ağır kış şartlarında yaşanması işleri daha da güçleştirildi.
Şehirlerdeki kamu personeli ile acil müdahale ekipleri süratle toparlanarak milletimizin yardımına koştular. AFAD'ın koordinasyonunda 81 vilayetin tamamındaki kamu gücünü saatler içinde harekete geçirdik.
Bakanlarımız sabah 09.00'dan itibaren deprem sahasında koordinasyonu üstlendiler. Her şehrimize en az 1 bakanımızı daimi olarak görevlendirdik. Tüm bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili eksiklikleri tespit edip, milletimizin acılarını paylaştılar.
Tüm birimlerimizi ülkemizin dört bir yanından görevlendirdiğimiz mülki idare personeli ile t akviye ettik. Milletvekillerimizi deprem bölgesi illerinde görevlendirerek depremzedelerimizin yanında olmalarını sağladık. Askerimiz depremden dakikalar sonra harekete geçerek üzerine düşen görevi bihakkın yerine getirdi, getirmeye devam ediyor.
Polisimiz ve jandarmamız arama kurtarmaya destekleri, hayati rolleriyle adeta destan yazdılar. Sağlık personelimiz kimi yerlerdeki zarar gören hastanelerimize rağmen yaralı olarak kurtarılan insanlarımıza şifa için insanüstü gayretle çalıştı, çabaladık.
Belediyelerimiz, personeli, araç gerekçleriyle deprem şehirlerine koştu. Madencilerimiz, ormancılarımızı, DSİ ekiplerimizi, Karayolları ekiplerimizi arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hemen bölgeye gönderdik.
Gerekli eğitime ve donanıma sahip tüm sivil arama kurtarma potansiyelimizi değerlendirdik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren NATO ve AB dahil profesyonel arama kurtarma ekiplerini hızla sahaya dağıttık. 35 bin kişiyle dünyada eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma gücünü bir araya getirdik.
Detaylar gelecek...
Kabine toplantısında ele alınan ilk başlık 11 ili etkileyen deprem oldu.
Toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırıldı.
KALICI KONUTLARIN İNŞASI
Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.
GÖZLER KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA! | VİDEO İZLE
Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde oldu.
FAHİŞ KİRALAR ELE ALINDI
Bir diğer gündem ise deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar. Uzun süredir devam eden yüksek kira oranlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, asrın felaketi ile birlikte fırsatçılar yeniden harekete geçti.
Bu kapsamda ilgili savcılıklar düğmeye bastı ve fahiş kiralar denetlenmeye başladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.
Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.
"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılma tiyatrosu masada olacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.